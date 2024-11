No cumprimento de suas atividades voltadas para a mitigação de atos de violência contra as mulheres, a Patrulha Maria da Penha do 3º Batalhão de Polícia Militar de Vilhena reuniu-se no dia 25 de outubro com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para estabelecer objetivos e metas no enfrentamento da violência doméstica.

O trabalho em rede é de fundamental importância para garantir a eficácia das ações de proteção às mulheres.

Ainda no mesmo dia, a Patrulha, em parceria com o Proerd, esteve na aldeia indígena Aroeira, onde realizaram palestras para cerca de 40 pessoas, entre aldeões e alunos da Escola Estadual Indígena Pirineus de Souza.

Os temas abordados incluíram a Lei Maria da Penha, os tipos de violência contra a mulher, os danos causados pelo uso de drogas e abuso de álcool, além de medidas preventivas para combater a violência doméstica. Foram abordados também cuidados essenciais com a saúde física e emocional.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Patrulha Maria da Penha com a proteção e conscientização das comunidades locais, contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e respeitoso para as mulheres.