Na manhã de quinta-feira (31), o vereador José Carlos Valendorf registrou um boletim de ocorrência após descobrir o furto do motor de popa de seu barco, um Mercury 50HP, de sua propriedade em Cerejeiras.

As investigações da Polícia Militar, iniciadas ainda na manhã do crime, tiveram um desfecho rápido. Imagens de uma câmera de segurança próxima ao local do furto registraram três indivíduos, um maior de idade e dois menores, carregando o motor por volta das 22h25 da noite anterior.

Com base nas imagens, os policiais chegaram até uma residência no bairro Jardim Eldorado, conhecida por ser frequentada por usuários de drogas. Em um pequeno quarto nos fundos do quintal, o motor foi encontrado, ainda coberto com um pano vermelho.

O maior dos suspeitos, responsável pela casa, confessou o crime e indicou a participação dos comparsas. Um dos menores foi apreendido no local, e o outro em sua residência. Todos foram conduzidos à delegacia, juntamente com o motor e a bicicleta utilizada no transporte.

As investigações continuam para apurar se há outras pessoas envolvidas no crime.