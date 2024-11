Em uma ação coordenada pela Polícia Civil de Vilhena, agentes do 1º DPC, DERCCV e NII impediram uma tentativa de desvio de materiais que pertenciam à prefeitura local.

O caso envolveu o uso indevido de um caminhão de propriedade pública para o transporte ilegal de madeira apreendida, destinada originalmente a projetos municipais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe policial, o suspeito, identificado apenas como C.F.R., funcionário da prefeitura, utilizou o veículo oficial sem autorização do chefe da Secretaria Municipal de Obras, para transportar madeiras até sua propriedade rural. Entre os materiais estavam toras de madeira e pranchas que haviam sido doadas à prefeitura após apreensões de atividades ilícitas na região. O veículo foi encontrado pela equipe da Polícia Civil no retorno da propriedade rural, quando o suspeito foi abordado.

Graças à rápida ação dos policiais, que prontamente verificaram a denúncia, todo o material desviado foi recuperado e devolvido ao patrimônio público, sendo deixado em um depósito municipal. A operação destacou a eficiência e o compromisso da Polícia Civil de Rondônia com a preservação dos bens públicos e o combate a atos ilícitos que visam desviar recursos da comunidade.

A Polícia Civil reforça que a integridade do serviço público é uma prioridade e que continuará atuando de forma rigorosa para proteger os interesses da população de Rondônia.

>>>Vídeo: