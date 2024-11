Na última sexta-feira, 1º de novembro, Pimenteiras do Oeste recebeu uma importante ação de conscientização ambiental com o projeto “Caminho Limpo”.

O evento reuniu diversos colaboradores e contou com o apoio da Prefeitura Municipal, através das secretarias SEMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) e SEMETUR (Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente). Também participaram do projeto o Sicoob, a Associação Remanescente Quilombola Cor Bela e voluntários da comunidade.

O principal objetivo da iniciativa foi a coleta de lixo descartado às margens da BR-435, no trecho que vai da Ponte do Rio Santa Cruz até a entrada da cidade, cobrindo um percurso de aproximadamente 15 km. Além de recolher resíduos sólidos, a ação buscou chamar a atenção da população para a importância de práticas sustentáveis e do descarte adequado de lixo, ressaltando a responsabilidade coletiva de proteger o meio ambiente.

A conscientização sobre o impacto do descarte irregular foi reforçada com a menção à legislação pertinente. A Lei Federal nº 9.605/1998, em seu Artigo 54, define como crime ambiental qualquer poluição que resulte em danos à saúde humana, cause a mortandade de animais ou destrua significativamente a flora, com pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Além disso, o Artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) estabelece que atirar ou abandonar objetos na via é uma infração média, punida com multa de R$ 130,16 e perda de quatro pontos na carteira de habilitação.

A ação “Caminho Limpo” destacou a necessidade urgente de mudanças de comportamento para a preservação ambiental e buscou incentivar atitudes conscientes entre moradores e motoristas que trafegam pela região.

>>>>>>>>>>Lique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>