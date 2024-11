O governo esquerdista não para com suas narrativas fantasiosas. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (30), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, causou polêmica ao sugerir que a população substitua “alface por chicória”, caso o primeiro alimento esteja caro.

Durante a coletiva, o ministro exemplificou formas de controlar a inflação por meio da lei de oferta e demanda. Segundo ele, trata-se de um processo para a “sociedade refletir”. “Toda problemática não é a regulação de preços, onde se tem mais oferta. Você regula para baixo, se tem pouca oferta, coloca o preço para cima”, disse Luiz Marinho.

Para o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO), vice-líder do PL na Câmara Federal, toda problemática econômica são as promessas infundadas desse governo esquerdista que vem fazendo ao povo, achando que somos todos idiotas. Cada vez mais, suas promessas de campanhas para beneficiar a população estão longe de serem atendidas, ou melhor, não passam de um conto de fadas do “Barbudinho” mentiroso e seus anões do orçamento.

“A narrativa usada nessa dinâmica da esquerda ninguém cai mais, ou muito menos discute a necessidade do controle da inflação. Isso está fora de qualquer debate. Nunca existiu um plano de governo deste desgoverno baseado nesse assunto. Não, não há tolerância com inflação. Nós temos que ter intolerância com os juros altos e impostos que não param de crescer e, principalmente, de ser colocado na conta do povo. Isso tem que parar, chega”, afirmou Coronel Chrisóstomo.

Por outro lado, o reflexo negativo do governo federal foi visto por meio da escolha do povo nas eleições municipais deste ano, a qual trouxe à tona o derretimento político da esquerda entre os municípios brasileiros.

Quanto à economia, não há adjetivos negativos para empregar sobre uma inflação descontrolada ou rombo fiscal, batendo recordes e ultrapassando a casa de R$ 1 trilhão. Exemplos claros de uma má gestão do governo petista. A picanha prometida por Lula saiu de abóbora, passou pela alface e agora chegou à chicória. E quem acreditou na picanha de Lula? Mais uma vez, se não fossemos nós da direita conservadora, a população não teria carne na cesta básica, como fiz ao apresentar a emenda no texto da reforma tributaria, para que não tivéssemos mais um descaso com o povo brasileiro.