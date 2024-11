O último final de semana, nos dias 2 e 3 de novembro, marcou a etapa final do Circuito de Pesca Esportiva “Gigantes de Rondônia” em Guajará-Mirim, realizada na icônica Praia do Acácio, às margens do Rio Mamoré.

Promovido pelo Governo do Estado de Rondônia, o evento contou com o apoio das secretarias SEDEC e SETUR, em parceria com a Associação dos Condutores de Pesca Esportiva. Essa etapa concluiu o circuito com grande celebração, trazendo visibilidade ao potencial turístico de Guajará-Mirim, atraindo competidores e entusiastas de toda a região.

Diversas autoridades prestigiaram o evento, incluindo a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), a prefeita de Guajará-Mirim, Mary Granemann, o prefeito eleito Fabio Netinho, vereadores locais e representantes da SEDEC e SETUR. A deputada Dra. Taíssa agradeceu ao Governador Coronel Marcos Rocha, ao Vice-Governador e Secretário da SEDEC, Sérgio Gonçalves, além do Superintendente de Turismo, Gilvan Pereira, pela realização desse evento que destaca Guajará-Mirim para o Estado e para o Brasil. Ela enfatizou o compromisso em apoiar o desenvolvimento do turismo esportivo na região.

“Guajará-Mirim tem um enorme potencial turístico, e o Circuito de Pesca Esportiva mostra exatamente isso. Esse evento não só movimenta nossa economia, como também coloca Guajará no mapa do turismo de aventura. Agradeço ao Governo de Rondônia por olhar para nossa cidade com tanto carinho e por proporcionar esse momento especial para todos os moradores e visitantes. Como deputada da região, reforço meu compromisso em fomentar e apoiar cada vez mais o turismo em nossa cidade,” declarou Dra. Taíssa.

A competição premiou os vencedores com prêmios que incluem um Kit Barco, motor 15HP e carretinha para o primeiro lugar; um motor 15HP para o segundo; e um barco de alumínio para o terceiro, valorizando os competidores e incentivando o esporte.

Com a presença de autoridades e a população local, a etapa final do circuito simbolizou a força e a união de Guajará-Mirim na promoção do turismo esportivo. O sucesso do evento é um importante marco para a cidade e inspira novos projetos para o setor, impulsionando o desenvolvimento e valorizando as riquezas naturais de Rondônia.