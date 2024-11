No dia 1º de novembro de 2024, a Escola Felipe Rocha de Lima promoveu a 3ª Mostra PUFV, destacando os projetos do Programa “A União Faz a Vida”.

O evento contou com exposições criativas, maquetes e apresentações dos alunos, abordando temas de leitura, história, ciência e cidadania.

Os alunos do 1º ano apresentaram os projetos “Leitura Encantada” e “Animais Domésticos”, explorando a importância da literatura e o cuidado com animais. As turmas do 2º ano trouxeram à mostra exposições sobre o mundo do circo e a história dos brinquedos, proporcionando um mergulho no universo lúdico e histórico. O 3º ano deu enfoque aos projetos “Papagaios” e “Aranhas”, abordando a fauna de forma educativa, enquanto os alunos do 4º ano destacaram temas como comunicação e energia renovável, enfatizando a importância de recursos sustentáveis.

O 5º ano “A” abordou a importância da horta escolar como prática sustentável, enquanto o 5º ano “B”, orientado pela professora Josy Mary, apresentou o projeto “Vilhena, Minha Cidade Tem História”. Este projeto resultou na entrega de um livro escrito pela turma ao escritor e jornalista Júlio Olivar, fazendo parte da iniciativa “Super Autor”. Em breve, os alunos participarão de uma noite de autógrafos para celebrar essa conquista.

Júlio Olivar, presente no evento, expressou sua satisfação em colaborar com os estudantes e elogiou a qualidade do trabalho. Ele destacou a ilustração feita por Júlia, aluna da 5ª B, que, segundo ele, deu um toque especial à obra. Olivar reforçou a importância do aprendizado colaborativo e agradeceu à escola pela oportunidade de participar.

A 3ª Mostra PUFV foi um marco de criatividade e aprendizado, promovendo a interdisciplinaridade e a cidadania. A Escola Felipe Rocha de Lima fez agradecimentos especiais à professora Josy Mary e a todos os envolvidos, reafirmando seu compromisso com a educação de qualidade e o fortalecimento da cultura local. A expectativa é de que novas parcerias e projetos continuem a enriquecer a experiência educacional dos alunos.