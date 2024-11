Em Chupinguaia, um homem foi preso neste final de semana após chegar embriagado ao alojamento da empresa onde trabalha e ameaçar seus colegas.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça no alojamento de uma empresa na cidade. Ao chegar ao local, os policiais conversaram com testemunhas que relataram que o homem havia chegado embriagado de madrugada e iniciado uma confusão com outros funcionários por motivos fúteis.

O suspeito foi encontrado no escritório, sentado em uma cadeira e com um corte na nuca, supostamente sofrido fora do alojamento.

Em depoimento à polícia, o homem admitiu ter consumido bebidas alcoólicas durante a noite e disse que, ao retornar ao alojamento, iniciou uma discussão com os colegas, mas não se lembra dos detalhes do ocorrido.

Uma testemunha relatou que o suspeito chegou ao alojamento por volta das 3h, gritando e batendo nos armários. Ao tentar acalmá-lo, um dos funcionários foi ameaçado pelo homem, que pegou um pedaço de madeira e o golpeou no braço, causando um hematoma. Outros funcionários intervieram para imobilizar o suspeito e evitar que a situação piorasse.

Em meio à confusão, o homem ameaçou um dos colegas, dizendo: “Eu vou pegar uma faca e enfiar na sua barriga”.

Ao receber voz de prisão, o suspeito tentou fugir, mas caiu após alguns metros, sofrendo lesões no braço e no rosto. Devido à resistência apresentada, foi necessário o uso de algemas para contê-lo. O homem foi conduzido à delegacia e entregue à Polícia Civil de Cerejeiras para os procedimentos legais.