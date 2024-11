Na tarde da última quinta-feira, 31 de outubro, após o roubo de uma caminhonete Toyota Hilux, uma equipe de Patrulhamento Tático Móvel do 10º Batalhão de Polícia Militar de Rolim de Moura, identificou o suspeito e recuperou o veículo.

Após tomar ciência dos fatos, os policiais por meio das câmeras de monitoramento da residência da vítima, foi possível reconhecer um dos autores. As equipes começaram a realizar diligências, com intuito de localizar o suspeito, no qual foi encontrado no mesmo dia do crime.

Após indagá-lo sobre o roubo, o suspeito informou o local exato onde os autores haviam deixado a caminhonete. O veículo estava abandonado em frente a uma propriedade rural na linha 180 no km 4,5.

O suspeito e o veículo foram levados a UNISP. Quando os policiais militares chegaram para registrar a ocorrência, tiveram informações da localização de outro suspeito que havia participado do roubo. Ele foi detido em uma residência localizada na Avenida Maringá.

O suspeito é conhecido no meio policial, porém negou sua participação no roubo da caminhonete. Como o homem também era suspeito de um furto de uma motocicleta pop há alguns dias, os policiais militares perguntaram sobre o veículo e o suspeito informou que estava em uma residência abandonada.

Sendo assim, o outro suspeito foi conduzido para UNISP juntamente com a motocicleta.