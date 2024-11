Maycon Kennydi da Silva, de 16 anos, segunda vítima da explosão de um tanque de combustível ocorrida no último sábado, dia 2, em Vilhena, permanece internado em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional. Com 90% do corpo queimado, o paciente apresenta lesões graves e segue sob cuidados intensivos devido à extensão dos ferimentos.

O acidente aconteceu enquanto os adolescentes realizavam serviços de manutenção em um tanque de combustível de uma carreta.

Ainda não há informações sobre a causa da explosão. Fernando Guilherme Silva, também de 16 anos, morreu no local, tendo parte do corpo dilacerada pelo impacto. Maycon luta pela vida.

Devido à gravidade das queimaduras, os médicos informaram que seu quadro é considerado crítico, sem possibilidade de transferência. Os próximos dias serão decisivos para a recuperação do paciente. Além do suporte intensivo, ele está sendo submetido a tratamentos especializados para tratar as queimaduras e prevenir infecções que poderiam agravar ainda mais seu estado.

Familiares acompanham o caso de perto, aguardando com esperança por sinais de melhora. As investigações sobre as causas do acidente continuam para determinar eventuais responsabilidades.