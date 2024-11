Tomo a liberdade de compartilhar com nossos empresários, diretores e gerentes algumas manchetes dos jornais de hoje:

1.-O lucro de um dos maiores bancos brasileiros, no 3º. Trimestre/24, foi de R$ 10,7 bilhões, crescendo 18% sobre 2023; 2.-Uma revista brasileira de negócios selecionou uma siderúrgica indiana como a Empresa do Ano no nosso país; 3.-A matriz sueca de uma grande fabricante de caminhões elegeu o Brasil para ser o novo centro de desenvolvimento global; e 4.-Uma diretora global do Rabobank declarou que tão importante quanto intensificar os esforços sustentáveis, é reafirmar, ao mercado externo, as boas práticas que os produtores brasileiros já adotam!

Qual é o principal ensinamento que o amigo/a identificou nos fatos acima? Esses relatos lhe trazem otimismo, estímulo e desafios ou apenas ansiedades, preocupações e frustrações?

O setor bancário continua crescendo, a despeito das pressões econômicas, dos riscos de crédito, das instabilidades do mercado e da desvalorização da moeda. Quer as circunstâncias sejam boas ou más, o setor bancário continua avançando, ajustando-se à conjuntura e mantendo seus lucros crescendo acima da inflação.

A escolha de uma siderúrgica estrangeira como a Empresa do Ano, evidencia uma gestão eficaz, decisões e estratégias corretas, confirmadas através de balanços e de indicadores financeiros. É uma distinção ocupar essa posição! Essa escolha deve nos estimular a prosseguir aprimorando a gestão operacional; conservando as empresas competitivas e lucrativas; e investindo na formação de liderança.

Quando nosso país é escolhido para ser o Novo Centro de Desenvolvimento Global de seus produtos, percebe-se que isto é uma oportunidade e responsabilidade. Significa que este departamento vai ser seu cérebro pensante; o berço de sua inteligência técnica. Também significa a reunião de pessoas altamente talentosas e inovadoras.

O banco acima é um dos líderes mundiais em sua área de atuação. A visão que eles possuem e seu desempenho operacional, identificam sua expertise no desenvolvimento da agricultura ao redor do mundo. A declaração de sua diretora tem um duplo foco: I-Priorizar esforços na sustentabilidade do planeta; e II-Levar ao mercado externo as boas práticas que os agricultores brasileiros já adotam, porque estão conscientizados da relevância do fator “terra” e da necessidade da “preservação ambiental”.

Convido os amigos empresários e administradores a serem envolvidos por ideais maiores; a serem líderes em vez de liderados. Um país continental como o nosso foi projetado para alcançar objetivos superiores, em vários segmentos da atividade econômica. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.