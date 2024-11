Jovens atletas da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), que fizeram parte do selecionado rondoniense de vôlei sub-16, fizeram bonito em competição de primeira divisão nacional da categoria.

O evento aconteceu em Rio Branco, capital do Acre, entre os dias 29 de outubro e 03 de novembro, com a participação dos selecionados de Roraima, Amapá, Sergipe, Tocantins, Acre, Piauí e Rondônia.

Ao Extra de Rondônia, o professor Silvan Freitas informou que as talentosas meninas vilhenenses não só foram titulares da nossa seleção como superaram os limites da faixa etária e se consagraram ao serem escolhidas para seleção da competição. “A campanha das rondonienses foi quase perfeita considerando o tropeço do jogo da estreia quando foram superadas pelo time de Tocantins pelo placar de 2×1. Mas, a partir desta partida, as meninas cresceram na competição e venceram todos os outros jogos terminando a fase na primeira colocação”, disse Freitas.

O técnico explicou que na, semifinal, a seleção rondoniense superou a representação do Amapá pelo placar de 3×0 e na grande final o destino reservou uma surpresa, uma vez que novamente estariam enfrentando Tocantins podendo, portanto, escrever um final diferente para o reencontro das duas equipes no momento mais decisivo do brasileiro. As meninas de Rondônia, fortalecidas pela performance da primeira fase. fizerem um primeiro set arrasador, surpreendendo o forte selecionado do Tocantins por 25×12 e, também, na sequência, venceram o II e III sets pelas parciais de 25×23 conquistando o tão sonhado título do CBS e acesso a primeira divisão sob o comando dos professores France Lima e Ana Emerich, que conseguiram com união e compromisso levar Rondônia ao lugar mais alto do pódio.

“E as boas notícias não acabaram com a conquista do ouro, uma vez que individualmente as atletas de Vilhena brilharam ao comporem a seleção da competição com as performances das atletas Isadora Freitas eleita a melhor levantadora, Rafaela Monteiro como a melhor Libero e fechando os desempenhos individuais ainda tivemos Sabrina Monteiro como a melhor ponteira e também MVP do CBS e o professor France Lima como melhor técnico evidenciando a boa fase das categorias de base do nosso município”, destacou o professor.

Além de ter apoio de empresas privadas e órgãos públicos, o projeto mantém parcerias com as escolas Maria Arlete Toledo, através projeto “CTDE”, e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar V e Álvares de Azevedo pelo projeto “Cooperando com o Esporte” idealizado pela AVV.