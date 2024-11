Na noite de segunda-feira, 4, a guarnição da Patrulha Reforço foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Gilberto Barros, esquina com a Rua Primavera, no bairro Belém, em Vilhena.

Chegando ao local, a guarnição conversou com moradores da residência atingida, que relataram ter ouvido o barulho de um veículo passando, seguido de estampidos característicos de disparos de arma de fogo. Assustados, os moradores correram para dentro da casa e se trancaram. Dois homens que estavam na rua fugiram do local e não foram localizados pela polícia.

No local, foi encontrado um disparo de arma de fogo na parte superior do muro, mas não foram encontrados projéteis. Após o ataque, três outros moradores chegaram à residência.

Durante o registro da ocorrência, outra vítima, que mora na mesma rua, informou à polícia que também ouviu disparos de arma de fogo em sua casa. Ela notou uma perfuração no portão, na parte inferior, e outra no muro, na parte superior, mas não soube identificar os autores do crime. A vítima mencionou ainda ter ouvido o som de uma motocicleta antes dos tiros.

Testemunhas que passavam pela rua relataram que um caminhão estacionado nas proximidades também foi atingido por disparos, resultando em um vidro quebrado. O proprietário do veículo foi localizado pelos militares e confirmou ter ouvido os disparos, mas não saiu de sua residência. O forro interno do caminhão apresentava sinais de impacto de projétil.

As autoridades isolaram as áreas dos incidentes e acionaram a perícia. Após a realização dos procedimentos, a ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.