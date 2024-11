Na tarde de segunda-feira, 4, a guarnição da Patrulha Reforço foi acionada no Residencial União, em Vilhena, para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável.

Ao chegar no local e em contado com a mãe da vítima de apenas 11 anos, ela relatou que sua filha saiu escondida de casa no período da tarde, e ao retornar, ela percebeu que a menina estava com o short do lado avesso.

Com isso, a mãe questionou a filha o que havia acontecido, sendo que a menor a princípio negou qualquer coisa de anormal. Após algum tempo a garota contou a mãe que saiu de casa escondida para ter um encontro amoroso com um garoto de 16 anos, pois ela acreditava que apenas trocariam carícias.

Contudo, o adolescente havia marcado o encontro em uma rua próxima a casa dela, e de lá foram para a casa dele, pois ele estava sozinho, seu pai estava no trabalho.

Entretanto, segundo a menina, eles trocaram alguns beijos e logo em seguida o rapaz tentou tirar a roupa dela, ela pediu que ele parasse, mas ele trancou a porta do quarto e tirou sua roupa a força. Após concluir o ato ele a mandou se vestir e a acompanhou ela de volta para a casa dela.

Indagado sobre o fato, o adolescente confirmou a polícia que fez sexo com a garota, mas segundo ele, com o consentimento dela, inclusive ele disse que tem em seu celular conversas com ela combinando o encontro.

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos a delegacia e Polícia Civil para registro da ocorrência. O Conselho Tutelar foi acionado e para acompanhar o caso.