No último domingo, 3 de novembro, por volta das 18h, um grave acidente na BR-364, próximo à subestação da Energisa, em Vilhena, resultou na morte de Fátima Paulino Fernandes, de 32 anos.

Fátima retornava de uma chácara com o marido, a filha de 10 anos e um bebê de 3 anos em um Volkswagen Gol. Todos os ocupantes do veículo sofreram ferimentos, sendo que Fátima foi a mais gravemente ferida, vindo a morrer um dia após ser hospitalizada.

De acordo com testemunhas, o acidente foi provocado por uma ultrapassagem indevida realizada por um Fiat Uno prata, cujo motorista fugiu sem prestar socorro. Uma enfermeira e outros profissionais de saúde que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, que transportou a família ao Hospital Regional de Vilhena. No momento do impacto, o bebê de 3 anos foi arremessado para fora do veículo, mas sofreu apenas ferimentos leves.

O corpo de Fátima será velado na Capela Mortuária a partir das 18h de hoje. O sepultamento ocorre nesta quarta-feira, 6, no cemitério Cristo Rei, em horário ainda a ser definido pela família.