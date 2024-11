No dia 1º de maio de 2024, um homicídio brutal ocorrido na Rua 807, esquina com a Rua Ana Neri, bairro Alto Alegre, mobilizou a equipe da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida em Vilhena (leia mais AQUI).

A vítima, Paola Emanuele Alves da Silva, foi encontrada morta dentro de uma residência alugada, em uma cena que evidenciava a violência do crime e a precisão necessária para desvendar a autoria.

Graças ao trabalho minucioso e dedicado da Polícia Civil, o caso foi solucionado em tempo recorde, com a identificação dos responsáveis e a revelação da motivação do crime.

A Polícia Militar foi acionada nas primeiras horas do dia 1º de maio após relatos de disparos de arma de fogo na residência localizada no número 6236 da Rua 807. Ao chegar, a equipe encontrou a casa trancada aparentemente pelo lado de fora, sendo necessário arrombar a porta para acessar o local.

Dentro do imóvel, deitada na cama, estava Paola, com ferimentos fatais causados por disparos no rosto e no braço direito. A perícia identificou ao menos dois ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo e a cena do crime, com muito sangue espalhado, era perturbadora.

Próximo ao corpo, os peritos encontraram um recipiente contendo sete munições calibre .32, R$ 383,00 em espécie, quatro pequenas porções de crack e dois celulares, que foram recolhidos para perícia técnica.

Com a ausência de outras pessoas no local, a equipe iniciou um levantamento meticuloso, dando início a uma investigação que se mostraria desafiadora.

Testemunhas informaram que, por volta das 6h da manhã, ouviram um estampido abafado e avistaram um homem pardo e alto, acompanhado de uma mulher, saindo da residência ambos de bicicletas, seguindo pela Rua Ana Neri. Essas informações foram cruciais para a Delegacia Especializada, que iniciou imediatamente o processo de identificação dos suspeitos.

Após um trabalho intensivo de investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar os suspeitos: a mulher foi identificada como A.R.S., apontada como a atiradora, e seu cúmplice, M.G.M., foi identificado como o homem que a acompanhava.

A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, está relacionada a um acerto de contas entre facções criminosas devido a disputas pelo comércio de drogas na região.

A residência onde Paola foi encontrada morta havia se tornado alvo de conflito entre os envolvidos e o homicídio foi resultado direto de divergências nas atividades ilícitas que envolviam facções rivais.

O desfecho rápido e preciso desse caso evidencia o compromisso da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida com a segurança da população de Vilhena. Em declaração oficial, a polícia reiterou seu compromisso em combater os crimes de homicídio na cidade e reforçou a importância de ações coordenadas e rápidas no enfrentamento à violência gerada pelo narcotráfico e outras atividades criminosas.

A Polícia Civil destaca que investigações criteriosas como esta, que identificam os autores com precisão e elucidam a motivação do crime, são fundamentais para prevenir novos conflitos e desarticular atividades que afetam a segurança pública.

Os autores já estavam presos por força de mandado de prisão em operações da Policia Civil contra o crime organizado, sendo que respondem também por esse homicídio.