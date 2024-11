Após ter a licitação suspensa pelo Ministério dos Transportes, o senador Jaime Bagattoli (PL) e a deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) estiveram, nesta semana, com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) para discutir o andamento da Ponte Binacional Brasil-Bolívia.

Na ocasião, Bagattoli, que sabe da importância desse empreendimento para Rondônia e para o país, questionou o DNIT sobre o impacto que a decisão terá no cronograma de construção da obra. Na ocasião, o senador lembrou que também já cobrou informações ao ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre a suspensão da licitação.

“A previsão de conclusão da ponte é para o ano de 2027, mas agora, no final de 2024, já nos deparamos com a suspensão da licitação. Tanto que, assim que tivemos essa notícia, protocolei um requerimento ao ministro pedindo detalhes sobre a decisão. Tanto aqui no Dnit quanto no ministério precisamos que os fatos sejam esclarecidos e que o Governo e os órgãos competentes garantam, o quanto antes, a retomada do processo e conclusão da obra”, declarou o senador ao lado da deputada.

Importante obra para a economia e o desenvolvimento de Rondônia, a Ponte Binacional pretende ligar o município de Guajará-Mirim (RO) e a cidade boliviana de Guayaramerin. A ponte terá uma extensão de 1,22 quilômetro e deve oferecer uma nova rota para transporte de cargas e passageiros, fomentando a economia do estado.