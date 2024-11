Com o objetivo de contribuir para formação de médicos especialistas no atendimento de situações críticas e emergenciais no estado, garantindo melhorias na qualidade da atenção à saúde, o governo de Rondônia anunciou a implantação do Programa de Residência Médica (PRM), em Medicina de Emergência.

Com credenciamento provisório aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), em 16 de outubro, o programa conta com duas vagas para cada ano de residência (R1, R2 e R3), e trata-se de uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com o Instituto de Educação e Saúde Pública de Rondônia (Iespro) e Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Os médicos selecionados para o programa passarão por três anos de treinamento teórico e prático, em ambientes vinculados à Rede de Atenção às Urgências (RUE), como a Sala de Trauma e Sala de Emergência do Hospital João Paulo II, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), transporte aeromédico, emergências pediátricas no Hospital Infantil Cosme e Damião, além de emergências em infectologia e medicina tropical no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron). Os estágios vão ocorrer em cenários fundamentais para formação do médico emergencista.

A residência é aberta aos médicos de todo o Brasil, com registro profissional ativo e regular, permitindo a inclusão de profissionais que desejam se especializar na área, sendo que as atividades do programa de residência em Medicina de Emergência tem previsão de início para março de 2025. O programa visa assegurar que os médicos selecionados tenham uma formação técnica, científica e profissional sólida, consistente e abrangente em cenários desafiadores.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da iniciativa para saúde. “Os investimentos do governo do estado na capacitação do corpo médico de Rondônia e de outros estados para lidar com as situações mais desafiadoras ligadas à saúde, são fundamentais para promoção dos atendimentos e bem-estar da população.”

MEDICINA DE EMERGÊNCIA

O professor-adjunto de Medicina de Emergência da Unir e supervisor do PRM de Medicina de Emergência da Sesau/Iespro, Vinicius Ortigosa Nogueira, destacou a relevância do programa. “A especialidade de Medicina de Emergência abrange o diagnóstico e tratamento de qualquer paciente que necessite cuidados diante de uma situação imprevista de doença aguda ou lesão que exija atendimento imediato.”

De acordo com o professor, a implementação do programa ocorre em um momento em que a demanda por profissionais habilitados e especializados na área de Medicina de Emergência é crescente, fazendo com que o estado atue ativamente na necessidade de um sistema de saúde mais eficiente e preparado para atender a população.

“Estamos confiantes que, ao formar médicos especialistas, estaremos contribuindo para melhoria da saúde pública em Rondônia, visando assegurar ao usuário do SUS, um conjunto de ações e serviços em situações de emergência, com resolutividade e em tempo oportuno”, enfatizou o supervisor do PRM de Medicina de Emergência da Sesau/Iespro.

REFERÊNCIA EM CAPACITAÇÃO

O programa também tem ganhado reconhecimento internacional, com a recente vinda da médica portuguesa Maria Beatriz Barroca Bartillotti Matos, especialista em Medicina de Família e Comunidade, da região do Litoral de Alentejo, em Portugal. Durante o mês de outubro, a médica participou de um estágio optativo no Serviço de Medicina de Emergência do Hospital João Paulo II, com o objetivo de aperfeiçoar as habilidades em ultrassonografia point-of-care; técnica voltada para o atendimento de pacientes graves. A escolha de Rondônia ao intercâmbio reforça a posição do programa como referência em capacitação médica especializada.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, afirmou que o Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência é um reflexo do empenho do estado em oferecer serviços de saúde com profissionais bem preparados. “Estamos trabalhando na qualificação dos serviços de saúde estaduais, visando não apenas a formação de especialistas, mas também quanto à melhoria do atendimento de saúde à população em geral.”

A Sesau conta com outros programas de residência médica, incluindo:

Clínica Médica

Pediatria

Ginecologia e Obstetrícia

Cirurgia Geral

Infectologia

Ortopedia e Traumatologia

Psiquiatria

Medicina da Família e Comunidade

Urologia

Cirurgia Plástica

Neonatologia

Medicina Intensiva

Medicina Intensiva Pediátrica