A Sicoob Credisul e a Agrinvest ofereceram, na quarta-feira, 30 de outubro, uma palestra sobre os principais cenários da Safra 2024/2025. O evento reuniu mais de 300 participantes, principalmente empresários do agronegócio da região norte do Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde (MT), a 344 km de Cuiabá.

Durante o evento, Thiago Davino e Marcos Araújo, especialistas no mercado financeiro agrícola, apresentaram as principais tendências para o agronegócio e a economia. O foco foi ajudar os produtores a compreenderem a importância de garantir a lucratividade e a proteção de seus negócios, utilizando ferramentas de mercado para mitigar riscos.

Os palestrantes discutiram previsões sobre o dólar, o mercado de algodão, soja e outras commodities, além de abordar como a economia brasileira e as questões políticas impactam diretamente as negociações com o mercado internacional.

Segundo os especialistas, a Safra 2024/2025 traz desafios significativos para entender como os preços das commodities agrícolas podem se comportar. Isso ocorre devido a fatores como os riscos geopolíticos, as eleições nos Estados Unidos, a política fiscal no Brasil e as condições climáticas.

“É importante que o produtor fique atento às oportunidades de venda futura de soja para entrega em fevereiro de 2025. Atualmente, o preço local da soja está bem acima do Preço de Paridade de Exportação (PPE), e o prêmio local (basis) está muito mais alto que a média histórica. Esse cenário oferece uma boa oportunidade de venda, permitindo que o sojicultor aproveite o prêmio valorizado e proteja sua venda comprando o seguro de alta (Opção de Compra – CALL) na Bolsa de Chicago”, destacou Marcos.

Thiago ressaltou que, embora o momento atual não favoreça uma alta de preços devido ao aumento dos estoques globais, o foco deve ser na margem de lucro, e não apenas no preço. “Para a safra 2024/25, mesmo com preços da soja pressionados, a margem dos produtores está melhorando em relação às safras anteriores, pois os custos caíram mais do que o preço da commodity. Por isso, enfatizamos que, mais do que acompanhar as oscilações de preços, é essencial garantir a rentabilidade, o que permite sustentabilidade na atividade”.

Este é o segundo evento realizado pela Sicoob Credisul em parceria com a Agrinvest. A primeira consultoria aconteceu em Vilhena (RO), em julho do ano passado. Segundo Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, a cooperativa possui uma carteira expressiva dedicada ao agronegócio e se empenha continuamente em fortalecer laços com os produtores rurais.

“Em Lucas do Rio Verde e região, que se destacam como importantes polos agrícolas no Mato Grosso, a cooperativa mantém uma presença sólida e comprometida com o apoio ao setor. Com uma alta produção de soja, milho e algodão, trazer especialistas para apresentar previsões de mercado oferece informações essenciais aos produtores, ajudando a manter seus negócios sólidos”, afirmou.

Pontos de atenção para a Safra 2024/2025:

Cenário incerto para preços devido a riscos geopolíticos, eleições nos EUA, política fiscal no Brasil e clima.

Oportunidades de venda futura com preço local da soja acima do Preço de Paridade de Exportação (PPE).

Prêmio local (basis) está acima da média histórica, indicando boa oportunidade de venda.

Considerar a compra de seguro de alta (Opção de Compra – CALL) na Bolsa de Chicago para proteger o preço.