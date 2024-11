Em mais uma ação voltada para a melhoria das condições de ensino e do ambiente escolar em Rondônia, a deputada estadual Rosangela Donadon anunciou a destinação de R$ 330.000,00 em emendas parlamentares para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Flamboyant, localizada na capital Porto Velho.

Os recursos serão utilizados para realizar uma reforma completa da instituição, que inclui nova pintura, troca de portas e a modernização dos banheiros.

A iniciativa visa oferecer um ambiente mais seguro, acolhedor e adequado para a comunidade escolar. A reforma promete beneficiar centenas de alunos, professores e funcionários que utilizam as instalações da escola diariamente, fortalecendo o compromisso da parlamentar com a educação de qualidade e o desenvolvimento das crianças e jovens de Rondônia.

Segundo a assessoria da deputada, as melhorias fazem parte de um esforço contínuo para valorizar a educação pública e promover a inclusão escolar em todo o estado. “Esses investimentos em infraestrutura educacional são fundamentais para proporcionar condições dignas de aprendizado, fortalecendo o futuro dos estudantes e a motivação dos profissionais da educação,” afirmou Rosangela Donadon.

Com a verba já destinada, as obras de reforma da Escola Flamboyant têm previsão de início para as próximas semanas, contemplando todos os itens essenciais, como a troca de portas e a pintura de áreas comuns, que necessitam de manutenção para melhor acomodar a comunidade. Além disso, os banheiros, que são um ponto de grande importância para o bem-estar dos alunos, serão renovados para garantir condições mais seguras e higiênicas.

A reforma completa tem como objetivo transformar o ambiente escolar, criando um espaço que contribua para o desenvolvimento integral dos alunos, com um ambiente mais convidativo e organizado, adequado às necessidades dos estudantes e dos profissionais de ensino. A direção da escola já demonstrou gratidão pela iniciativa, destacando que essas mudanças vão impactar diretamente a experiência dos alunos, incentivando um melhor desempenho acadêmico e promovendo o respeito pelo espaço público.

“Essas melhorias não apenas garantem um ambiente físico mais adequado, mas também ajudam a reforçar o valor da educação pública na formação de futuros cidadãos. As novas condições refletem o compromisso do poder público com o futuro das crianças e jovens, principalmente em regiões que necessitam de maior apoio,” destacou a diretora da Escola Flamboyant.

Além de promover melhores condições para o aprendizado, a ação da deputada Rosangela Donadon demonstra a relevância do esporte, educação e cultura como pilares fundamentais de seu trabalho parlamentar em Rondônia. Ao priorizar investimentos em infraestrutura educacional, a deputada reafirma seu compromisso com a inclusão, a dignidade e o fortalecimento da educação como um meio de transformação social.

Com esta emenda, a Escola Municipal Flamboyant se tornará um exemplo do impacto positivo que investimentos bem direcionados podem trazer à educação pública em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia.