Na última sexta-feira (1), a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade do Rio Preto (Aprucorp), localizada em Machadinho D’Oeste, recebeu um reforço essencial para o setor agrícola: um trator Case de 90 CV, adquirido com recurso de R$ 305 mil destinado pelo deputado estadual Cássio Gois (PSD).

O evento, transmitido pelo canal TV Floresta, reuniu representantes e membros da Aprucorp, que celebraram a conquista e expressaram seu agradecimento pelo apoio fundamental ao desenvolvimento rural local.

O representante do deputado Cássio Gois no evento, enfatizou o compromisso do parlamentar com o estado de Rondônia. “O deputado Cássio Gois, embora seja da cidade de Cacoal, trabalha incansavelmente por todo o estado. Esse trator é um exemplo de como ele apoia o crescimento de nossas comunidades, especialmente aqui em Machadinho D’Oeste, onde a agricultura é vital para a economia local,” afirmou.

Edvaldo Alves, presidente da Aprucorp, também ressaltou a importância do apoio de Cássio Gois. “Estamos muito agradecidos ao deputado por esse recurso, que já está sendo usado para fortalecer a produção local. Esse trator significa um avanço imenso para nossa associação e vai facilitar o trabalho dos pequenos produtores,” comentou ele.

Ao final, os presentes se uniram em um agradecimento coletivo ao deputado Cássio Gois. Segundo Cássio Gois, a entrega do trator simboliza o compromisso do seu mandato com o fortalecimento das comunidades rurais de Rondônia, promovendo iniciativas que geram impacto positivo para os pequenos produtores e ajudam a consolidar o setor agrícola no estado. O parlamentar ainda agradeceu a JB Assessoria, de Machadinho, por intermédio da senhora Josiane Barbosa, por todo o suporte prestado para que a entrega do implemento fosse viabilizada.