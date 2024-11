SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS A(O) VOLMIR DE SOUZA., com sede à LINHA 12, KM 10 P.A. VÁRZEA ALEGRE, RUMO ESCONDIDO, VIA RIO MORCEGO, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº 470.910.882-04 Inscrição Estadual nº 2308126, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em DATA DE SOLICITAÇÃO, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEO para CAPTAÇÃO E/OU LANÇAMENTO DE EFLUENTES, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica LATITUDE: 13°32’03,18″ S; LONGITUDE: 60°35’49,06″ O, cuja água será utilizada na atividade de irrigação de pastagem, capim Mombaça (Panicum Maximum) CABIXI /RO, 06 DE NOVEMBRO DE 2024 VOLMIR DE SOUZA PROPRIETÁRIO