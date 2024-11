Nesta terça-feira (5) o deputado federal Lúcio Mosquini realizou uma extensa agenda de visitas a diversos municípios do estado de Rondônia, começando por Ouro Preto do Oeste e seguindo pelo eixo da BR-429 até Costa Marques, onde encerrou sua jornada.

A primeira parada foi em Ouro Preto do Oeste, onde, ao lado do prefeito Alex Testoni, Mosquini participou de uma entrevista na rádio Rondônia. Na oportunidade, ele prestou contas sobre seu mandato, com destaque para o investimento de R$ 5,7 milhões no custeio da saúde de Ouro Preto, além de recursos de mais de R$ 5 milhões para a iluminação do perímetro urbano na BR-364, resultado de sua parceria com o prefeito Testoni.

Em seguida, o deputado se reuniu em Teixeirópolis com o prefeito eleito Osmar Toledo, o vice-prefeito Darcy Gomes e os vereadores para discutir demandas locais. Em Urupá, Mosquini se encontrou com o prefeito Célio e o vereador Eliel, abordando as necessidades da cidade e recursos futuros.

Em Alvorada, Mosquini almoçou com o prefeito eleito Jair e servidores, discutindo a regularização fundiária. Já em Seringueiras, junto com o prefeito Armando, o vice-prefeito Cláudio e a equipe municipal, ele foi recebido com uma reunião e um café da tarde em agradecimento aos investimentos na cidade. Mosquini ainda visitou o hospital de Seringueiras, acompanhado do prefeito e vice, e da secretaria de saúde Bruna, conheceu o trabalho que tem sido uma das principais referência estadual, e reafirmou seu compromisso com a saúde local.

Encerrando a turnê, Mosquini esteve no distrito de São Domingos, em Costa Marques, onde se encontrou com a vice-prefeita eleita professora Nilva se colocando a disposição com seu mandato, após isso participou, junto ao prefeito Mirandão, da inauguração de um centro de eventos construído com suas emendas parlamentares. Com visitas a sete localidades, Mosquini reforçou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios rondonienses.