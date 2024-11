Na tarde desta terça-feira, 05 de novembro, uma reunião pautada por melhorias para Itapuã do Oeste reuniu o deputado estadual Delegado Camargo, o prefeito eleito Nei Martins, a primeira-dama Angélica Martins e a vereadora Vânia do Tchaka.

O encontro, realizado no gabinete do Deputado Delegado Camargo gerou um fervoroso debate sobre as necessidades da comunidade e as medidas que podem ser implementadas para garantir o bem-estar da população já no começou do mandato do Prefeito Nei Martins.

Dentre os principais tópicos abordados na reunião, a segurança pública se destacou como uma das prioridades. O deputado Camargo iniciou a articulação para o aumento do efetivo da Polícia Militar na região, evidenciando a urgência de se fortalecer a presença policial para assegurar a proteção dos cidadãos. Além disso, uma nova delegacia de polícia está nos planos de articulação do Delegado Camargo, um compromisso que visa proporcionar um atendimento mais rápido e eficaz às demandas de segurança local. “Precisamos garantir que nossos cidadãos se sintam seguros em suas casas e nas ruas de Itapuã do Oeste e irei cobrar essa ação do governo do estado”, afirmou Camargo.

Outro ponto discutido foi a agilidade na emissão de alvarás dos Bombeiros, um pedido de vários empresários que necessitam de celeridade para o funcionamento de seus estabelecimentos. O deputado comprometeu-se a conversar com as autoridades competentes para que esse processo se torne mais eficiente, beneficiando tanto os comerciantes quanto a população em geral.

Na área da saúde, as solicitações foram igualmente bem recebidas. A presença de um ginecologista e um pediatra foi uma demanda expressa pela população e que agora ganha atenção. A ampliação no fornecimento de medicamentos essenciais também foi tema de diálogo. “É inadmissível que nossos cidadãos fiquem sem acesso a cuidados médicos básicos”, ressaltou o prefeito Nei Martins, que defendeu a importância de investimentos na infraestrutura de saúde.

Outro destaque da reunião foi a discussão sobre a cobertura do campo sintético da cidade, um projeto que possibilitará a utilização do espaço mesmo em condições climáticas adversas — em dias de chuva ou forte sol. A ideia é maximizar o uso deste equipamento esportivo e proporcionar lazer e saúde aos munícipes.

Um aspecto relevante abordado foi a pauta das pessoas com deficiência. A inclusão desse grupo deve ser uma prioridade nas políticas públicas do município, e o deputado Camargo se comprometeu a assegurar recursos através de emendas parlamentares. “Não podemos deixar ninguém para trás, todas as vozes devem ser ouvidas e atendidas”, afirmou o parlamentar, referindo-se à necessidade de criar condições adequadas para que todos tenham acesso aos serviços públicos.

A reunião foi encerrada com um clima de otimismo e a certeza de que as ações discutidas deverão ser implementadas com rapidez. A união entre o deputado Camargo e as lideranças locais é um passo fundamental para que Itapuã do Oeste receba as melhorias que tanto necessita.

O compromisso assumido por todos é uma demonstração clara de que a política pode, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. A comunidade agora aguarda ansiosamente as novidades e espera que as promessas se tornem realidade em breve.