A VAZ Desenvolvimento Imobiliário, referência no mercado de loteamento e construção civil, apresenta sua nova identidade visual. Com mais de 27 anos de história, a empresa que transforma espaços urbanos e rurais em todo o Brasil revela agora uma marca renovada, refletindo seu compromisso com inovação, sustentabilidade e progresso.

O novo logotipo da VAZ traduz modernidade e essência, com contornos fluidos e design prático, destacando a leveza e dinamismo dos empreendimentos da marca. A atualização inclui uma paleta de cores que mescla azul, verde claro e tiffany, simbolizando confiança, conexão com a natureza e sofisticação. Com o slogan “Mudanças Reais”, a VAZ reafirma seu propósito de transformar vidas, comunidades e cidades por meio de projetos imobiliários inovadores e de alta qualidade.

A VAZ Desenvolvimento Imobiliário vive um novo momento de crescimento acelerado e sólido em todo o Brasil. Seus projetos combinam inovação e sustentabilidade, com compromisso constante de qualidade, versatilidade e respeito ao meio ambiente por meio de práticas sustentáveis.

Com excelência em todas as etapas, a VAZ reafirma seu papel de protagonista no setor imobiliário nacional, com dois objetivos principais: transformar espaços urbanos e rurais de maneira sustentável e gerar impacto positivo para clientes e comunidades com projetos de alta qualidade.

“Nossa nova identidade visual reflete a evolução da empresa e nossa crença no impacto positivo que o desenvolvimento imobiliário pode gerar”, destaca Douglas Vaz, fundador e presidente da empresa.

Além da renovação visual, a VAZ mantém seu compromisso com o meio ambiente e as comunidades onde atua, promovendo projetos sustentáveis que respeitam a natureza e trazem progresso às cidades. Reconhecida pelo compromisso com a qualidade, a VAZ fortalece sua imagem como uma empresa que constrói o futuro com responsabilidade.

Renovação da marca VAZ: impacto positivo na qualidade de vida e desenvolvimento econômico

A renovação da marca VAZ Desenvolvimento Imobiliário reflete um momento de evolução que beneficia a qualidade de vida dos cidadãos e a economia local. Ao adotar uma identidade visual moderna e reforçar seu compromisso com inovação e sustentabilidade, a empresa se posiciona como referência em qualidade e responsabilidade social. Para os cidadãos, isso representa acesso a projetos imobiliários planejados e integrados com a natureza, melhorando a qualidade de vida nas comunidades onde atua. Para a economia local, a mudança impulsiona investimentos, gera empregos e promove o desenvolvimento sustentável, criando um ambiente de crescimento econômico para toda a região.

Sobre a VAZ Desenvolvimento Imobiliário

Fundada em 1997, a VAZ é uma das principais empresas de loteamento do Brasil, desenvolvendo projetos que transformam espaços com qualidade, inovação e respeito ao meio ambiente, impactando positivamente comunidades de leste a oeste do Brasil.

Para mais informações, entre em contato:

Assessor de Comunicação: Thiago Zanetti

Email: thiago.zanetti@vazdesenvolvimento.com.br

Telefone: +55 (27) 99652-6639

Website: vazdesenvolvimento.com.br

Redes Sociais: @vazdesenvolvimento (Facebook/Instagram)