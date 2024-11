A primeira etapa do programa Caminho Limpo, coordenada pela Prefeitura de Pimenteiras em parceria com o Sicoob Credisul, mostrou resultados significativos para a preservação ambiental no município.

Em dois dias de trabalho intensivo, foram retiradas aproximadamente duas toneladas de lixo do trecho da BR-435 entre o portal da cidade e o Rio Santa Cruz. O balanço da ação foi apresentado pela prefeita Valária Garcia e pelo gerente local do Sicoob Credisul, Diego Dalbem, que ressaltaram a importância da conscientização para manter o município limpo e agradável para todos.

Em uma apresentação pública, a prefeita Valária Garcia destacou o impacto da iniciativa e chamou a atenção para o papel de cada cidadão na manutenção da limpeza pública. “Estamos aqui hoje trazendo para a população o trabalho feito nesses dois dias na nossa BR-435. Coletamos cerca de duas toneladas de lixo somente entre o portal da cidade e o Rio Santa Cruz. Esse é um projeto que reforça que o lixo é responsabilidade de todos nós”, afirmou a prefeita.

O gerente do Sicoob Credisul, Diego Dalbem, reforçou o comprometimento da instituição com o programa Caminho Limpo, destacando que o Sicoob continuará participando das próximas etapas da coleta de resíduos. Segundo ele, além das ações de limpeza, a iniciativa também investirá em educação ambiental e instalação de ecopontos estratégicos na cidade e em áreas próximas ao Rio Guaporé.

A campanha ainda tem outras fases previstas, nas quais o município e seus parceiros se dedicarão a sensibilizar a comunidade por meio de atividades educativas nas escolas, sinalização de áreas de descarte e incentivo ao uso correto dos ecopontos. O objetivo é reduzir progressivamente a quantidade de lixo nas vias e nas áreas de proteção ambiental, promovendo um ambiente mais limpo e sustentável em Pimenteiras.

O programa Caminho Limpo, com apoio dos voluntários, da Prefeitura e do Sicoob Credisul, já mostra impacto visível para a comunidade, refletindo um esforço conjunto para promover a conscientização ambiental e a preservação das áreas naturais do município.

>>>Vídeo:

https://