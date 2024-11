O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) indicou ao Poder Executivo, extensivo à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a necessidade de manutenção na estrutura predial e elétrica da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Heitor Villa Lobos, localizada no município de Ariquemes.

O parlamentar revelou que chegou ao seu conhecimento que os telhados da escola Heitor Villa Lobos precisam de manutenção, haja vista que quando chove, molha as salas dos setores administrativos.

Ainda de acordo com as demandas recebidas, a escola necessita de manutenção da rede elétrica, pois segundo relatos feitos por funcionários da escola, as chaves dos aparelhos de ar-condicionado caem constantemente atrapalhando assim o andamento da aula. “Além disso, observou-se a necessidade de reforma ou construção de um novo estacionamento, em razão da estrutura frágil do estacionamento atual”, frisou o parlamentar.

O deputado finalizou a indicação lembrando que o pedido visa contribuir para um melhor bem-estar dos alunos e funcionários que diariamente frequentam a escola, além de impactar na qualidade de aprendizagem e ensino, como também evitar acidentes, pontuou o parlamentar.