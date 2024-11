Na noite de quarta-feira, 6, a Polícia Militar de Porto Velho recebeu a informação de que homens estariam furtando soja de uma balsa que se encontrava à margem esquerda do rio Madeira.

Diante da denúncia, as equipes policiais se deslocaram até o local e flagraram diversos suspeitos utilizando embarcações tipo rabeta para furtar a soja da balsa. Eles estavam ensacando o produto em sacos de nylon e armazenando-os às margens do rio.

Os criminosos que estavam dando cobertura ao furto dispararam contra os policiais. Alguns foram capturados, enquanto outros fugiram pela mata.

Para se defenderem da agressão, as guarnições efetuaram disparos, mas ninguém foi ferido. Três suspeitos foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes para as providências legais.

De acordo com os presos, a função do grupo era recolher a soja furtada da balsa e levá-la até um local conhecido como “mocó”, para depois revendê-la. Eles informaram que a expectativa era de receber R$ 300,00 pelo trabalho, que envolvia o furto de cerca de 400 sacos de soja. Outro grupo tinha a tarefa de transportar a soja até as margens do rio, enquanto os capturados se encarregavam de esconder o produto em outro ponto.