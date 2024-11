Levantamentos do Cepea já apontam negócios na marca de R$ 330,00 a arroba no estado de São Paulo, com o Indicador do Boi Gordo Cepea/B3, que representa negócios no mercado spot paulista com bois a partir de 16 arrobas, fechando a R$ 320,90 na terça-feira (5) – valor à vista e livre de Funrural.

Ao longo de outubro, o Indicador Cepea/B3 acumulou ganho de 16%, à média de R$ 301,13, valor elevado na série deflacionada, mas ainda abaixo das cotações prevalecentes entre meados de 2020 e de 2022.

Em novembro/20, foi alcançada a máxima da série deflacionada do Indicador Cepea/B3, de R$ 354,54. Segundo pesquisadores do Cepea, com a volta do período das chuvas, a oferta para abate deve se recuperar à medida que as pastagens também se recuperam e os animais ganham peso.

No atacado da Grande SP, a carne com osso continua em alta, ainda conforme pesquisas do Cepea. No acumulado de outubro, o aumento da carcaça casada de boi foi de 17%. Neste começo de novembro, a média do “boi casado” opera na casa dos R$ 22,00/quilo.