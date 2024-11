A Clínica Arte de Cuidar, localizada em Vilhena e dirigida pela fisioterapeuta Angélica Labajos, iniciou a alta temporada de cirurgias plásticas, uma fase marcada pelo aumento na procura de procedimentos estéticos e pós-operatórios.

Com foco no atendimento personalizado e na aplicação de técnicas avançadas, a clínica oferece suporte completo para pacientes que buscam cirurgias plásticas, como lipoescultura e cirurgias pós-gestação, que combinam intervenções para a região mamária e abdominal.

Segundo Angélica, a procura por esses procedimentos aumenta durante as férias de fim de ano, período em que muitos pacientes aproveitam a folga para realizar suas cirurgias e seguir o pós-operatório sem interrupções na rotina. Formada desde 2011, a fisioterapeuta explica que a clínica está equipada com tecnologias exclusivas para otimizar o pós-operatório, permitindo uma recuperação mais confortável e eficaz para quem busca resultados aprimorados.

Além do foco nos cuidados pós-operatórios, a clínica também anunciou descontos durante o mês de novembro, como parte da promoção “Black Friday”. Neste período, tratamentos estéticos como limpeza de pele e dermaplaning terão preços promocionais. Angélica reforça que a clínica, em parceria com a esteticista Zilma Coleraus especializada, estará preparada para atender pacientes com tratamentos de qualidade e condições de pagamento acessíveis, inclusive parcelamento no cartão.

Angélica destaca ainda sua parceria de longa data com o Dr. Marcelo Almeida, que realiza consultas e retornos de pós-operatório mensalmente na clínica. Ele estará na Arte de Cuidar no dia 27 de novembro para consultas e avaliações pré-cirúrgicas. Pacientes interessados em agendar consultas com o Dr. Marcelo ou outros procedimentos podem contatar a clínica para obter o link de agendamento.

A missão da Clínica Arte de Cuidar é garantir que o sonho dos pacientes seja realizado com segurança e excelência, assegurando que cada etapa do processo seja acompanhada com atenção e profissionalismo.