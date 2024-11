TROFÉU CACAU DE OURO 2024 – TRANSMISSÃO pela TV SURUÍ CANAL 15.1 Retransmissora da programação da TV CULTURA de São Paulo, nesta QUINTA-FEIRA, dia 07, às 18hs. Na foto a Jornalista Marisa Linhares entrevistada pelo apresentador Nelson Salim do programa COMANDO NA TV, com o cinegrafista Ueider 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa AGITORO Som & Iluminação ao casal Talita Maiara e Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa AGÊNCIA DEFINE aos sócios proprietários Victor Rodrigues e o casal Oseane Oliveira e Diego dos Santos Oliveira 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Homenagem para a clínica BELA ALDEIA da empresária Aldeiza Menezes 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa CACOAL SELVA PARK ao casal Nério e Vera Travain Bianchini 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa CASA&DECORAÇÃO à Syndell Foli 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa CONTÁGIO JÓIAS E ÓCULOS ao casal Kelly Polizello e Nivaldo Pavão 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Homenagem para a empresa DECORCOLORS à empresária Keity Meire Maia 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa DIMARE CACOAL à arquiteta Laryssa Vitorino da equipe de arquitetos e projetistas da loja de móveis planejados 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa FERRO FORTE ao empresário engenheiro civil Carlinhos Maia 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa FRIOS CACOAL Distribuidora produtos AURORA ao empresário Jocimar Sepp 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa GRUPO GILBERTO MIRANDA – FIAT / GWM / CITRÖEN / PEUGEOT ao secretário de vendas Gabriel Mendes dos Santos 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa HOKEN – AQUATERIA aos franqueados advogada Heloísa Mendes Rocha e o casal Luzia Mendes e Sérgio Rodrigues dos Santos 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES ao casal Josiel Junior Pereira e Valéria Ferreira da Silva 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa KRIARTES COMUNICAÇÃO VISUAL ao casal Rosana Cristina Maia e Marcio Greick Maia 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa KUMON UNIDADE CACOAL aos empresários Ana Cláudia Takahashi Bianchini e Jucelino Bianchini 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa LABORANÁLISES às sócias proprietárias Kelly Cristina Fernandes Gomes e Kelli Moreira de Freitas 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Homenagem para a loja LUXE ao casal empresário cirurgiã-dentista Ellen Rezende e pecuarista Gildiney Oliveira 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a clínica ORALCENTER Odontologia & Saúde à cirurgiã-dentista Maria Eduarda Macedo 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Homenagem para o Centro Auditivo OUÇA MAIS da fonoaudióloga Pollyanne Sávio 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa RC CONTABILIDADE ao casal Claudicéia Ramos de Souza e Reinaldo Antônio de Souza Ramos 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para o SICOOB FRONTEIRAS às gerentes Sandra Cristina de Oliveira Santos e Daiele da Silva Lopes de Relacionamento Pessoa Física da agência de Cacoal 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para o STUDIO LIDIANI GRAVINA ao casal Lidiani Gravina e Nivaldo Peluquero, na foto com a maquiadora Luana de Oliveira da Fonseca 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa TRACK&FIELD CACOAL ao casal Janaína Almeida e José Goularte 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a empresa THIAGO FLOR FOTOGRAFIA ao casal de fotógrafos Thiago Flor e Glaucione Gomes 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a FARMÁCIA YASSUDA à Karolyne Vilas Boas 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem ao SITE NEWS RONDÔNIA de Porto Velho/RO, aos diretores e sócios proprietários Fabiano Coutinho e Mauro Brisa 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para o CERNIC – CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL ao presidente Ednilson Caleiro e à diretora Nalzira de Fátima 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a LOJA MAÇÔNICA O SAMARITANO ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Grande Oriente do Brasil-Rondônia Nelson Rangel Soares e ao Assessor do Grão Mestre Nelson Rangel Soares Filho acompanhado da esposa Sirlei Ues Rangel Soares 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para ao ABRIGO VIRA LATA VIRA AMOR à presidente Carmen Rei Tsunosse e à tesoureira Marília Lenci 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para VERA TRAVAIN BIANCHINI presidente da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni e Conselheira Nacional da Presidência da República em Brasília, onde representa a Região AMAZÔNICA 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a Fonoaudióloga ANA MARGARIDA PERES SILVA da clínica AUDIODONTO acompanhada do filho Gustavo Tomaz 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem ao médico Otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem à cirurgiã-dentista ELLEN REZENDE especialista em HARMONIZAÇÃO FACIAL 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem ao ERON HAIR do empresário cabeleireiro Eron Firmino e sua filha Luana Bossa 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a Estilista LINDA VON RONDON acompanhada do esposo fisioterapeuta Melque Von Rondon 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para o Fisioterapeuta MARCIO AKIO NAKANISHI 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem ao empresário dançarino RODOLFO GONÇALVES 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para ao Advogado RODRIGO SILVA SOUZA acompanhado da esposa Maria Eduarda Felix da equipe de seu escritório SILVA SOUZA ADVOCACIA

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Jornalista Marisa Linhares entrega a homenagem para a TV SURUÍ e RADIO MASSA FM 90,3 à empresária Vanessa Lopes