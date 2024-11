Uma situação polêmica vem mobilizando moradores e autoridades em Corumbiara (RO) após o vazamento de imagens de uma cirurgia realizada em uma criança que sofreu um acidente em transporte escolar.

O vídeo, gravado dentro da sala de cirurgia sem autorização familiar, viralizou nas redes sociais e gerou profunda indignação, levando os parentes a considerarem medidas legais contra os responsáveis pelo vazamento.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, familiares da criança, especialmente a avó paterna, estão abalados emocionalmente com a divulgação das imagens. Parentes apontam que o vazamento ocorreu por ação de profissionais da própria equipe de saúde, o que configura uma violação do código de ética profissional e da privacidade da família.

As autoridades municipais não se pronunciaram oficialmente sobre o vazamento das imagens, mas a prefeitura de Corumbiara divulgou uma nota a respeito do acidente, ocorrido em um transporte escolar. No comunicado, a administração municipal enfatizou que toda a assistência está sendo prestada à vítima e à sua família e destacou o histórico de segurança do sistema de transporte escolar, que não registrava incidentes há oito anos. A prefeitura assegurou que uma apuração rigorosa será realizada para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O caso das imagens vazadas deve se transformar em uma investigação formal, visando identificar e responsabilizar os envolvidos. A exposição indevida de informações médicas sem o consentimento dos familiares infringe normas éticas e legais, e o desdobramento pode levar a sanções para os profissionais que eventualmente estejam implicados na divulgação do material.