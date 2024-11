A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), esteve presente em Brasília para acompanhar de perto o andamento das obras da ponte binacional, que ligará o Brasil à Bolívia, através do município de Guajará-Mirim.

A parlamentar, que tem se destacado pelo seu trabalho em prol do desenvolvimento da região, participou de uma reunião no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), acompanhada pelo senador Jaime Bagattoli (PL), com o objetivo de discutir as etapas da obra e garantir que os prazos e os recursos necessários para a sua execução sejam cumpridos.

A ponte binacional, que é um marco importante para a integração entre os países, tem gerado grandes expectativas na região do Madeira Mamoré, especialmente em Guajará-Mirim, cidade que possui um estreito vínculo comercial e cultural com a Bolívia. Dra. Taíssa tem acompanhado todos os passos do projeto, reconhecendo sua relevância para o fortalecimento da economia local, a melhoria da infraestrutura e a expansão das oportunidades de comércio e mobilidade entre as duas nações.

Durante o encontro no DNIT, Dra. Taíssa reforçou a importância da obra para a população da região e cobrou agilidade nas obras, destacando que o progresso da ponte será um divisor de águas para Guajará-Mirim e todo o estado de Rondônia, com impactos diretos na geração de emprego e no escoamento de produção. Ela também solicitou informações detalhadas sobre o cronograma das obras e discutiu a liberação de recursos para garantir que o projeto avance sem imprevistos.

“A ponte binacional é um projeto fundamental para a nossa região, e tenho acompanhado de perto todas as fases dessa obra tão importante para Guajará-Mirim e para o estado de Rondônia. A integração com a Bolívia vai trazer grandes benefícios para nossa economia, gerando empregos, impulsionando o comércio e facilitando a mobilidade das pessoas. Estive em Brasília, acompanhada do senador Jaime Bagattoli, cobrando agilidade nas obras e garantindo que todos os recursos necessários sejam liberados para que possamos ter essa ponte funcionando o mais breve possível”, expressou a parlamentar.