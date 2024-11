Com 12 apresentações gratuitas, oficinas de dança e rodas de conversa inclusivas, o projeto celebra e promove a valorização da cultura afro-brasileira em Rondônia e Mato Grosso.

A riqueza da cultura afro-brasileira será celebrada nos municípios de Vilhena (RO) e Comodoro (MT) com o espetáculo de dança “Maculelê: Reconstruindo o Quilombo”, promovido pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), de Vilhena. A iniciativa, que inclui 12 apresentações gratuitas, oficinas de dança e rodas de conversa inclusivas, foi contemplada no edital Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna do Funarte Rede das Artes 2023 – Programa de Difusão Nacional promovido pela Fundação Nacional de Artes – (Funarte).

O projeto, que ocorrerá entre novembro e dezembro de 2024, busca difundir as danças afro-brasileiras em suas formas tradicionais, incluindo o maculelê, o jongo e a capoeira. Com energia vibrante e acompanhamento musical contagiante, as apresentações valorizam a herança cultural afro-brasileira e trazem uma fusão com influências indígenas, promovendo a diversidade e o respeito cultural.

Segundo a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, o espetáculo reúne um elenco de 10 dançarinos que interpretam a força e a beleza das tradições afro-brasileiras. “Cada apresentação é um convite para explorar e celebrar a profundidade das nossas raízes culturais”, afirma Andréia, destacando que o projeto é uma maneira de homenagear e preservar as tradições culturais da região e do Brasil.

Além das apresentações, o projeto “Maculelê: Reconstruindo o Quilombo” oferecerá quatro oficinas de dança afro-brasileira, destinadas a 200 alunos no total e com a certificação para os participantes. As oficinas buscam não apenas ensinar as técnicas e expressões da dança, mas também aprofundar o entendimento e o respeito pela cultura afro-brasileira, especialmente entre jovens e crianças. Para tornar o projeto acessível a um público mais amplo, serão realizadas 12 rodas de conversa com interpretação em Libras, onde os participantes poderão refletir sobre temas abordados no espetáculo, como identidade, tradição e combate ao racismo.

Andréia Machado destaca a importância social do projeto: “Esse espetáculo é uma ferramenta de transformação e inclusão. Agradecemos à Funarte por viabilizar esse trabalho e por fortalecer nossa luta contra o preconceito. Celebrar a cultura afro-brasileira é um compromisso com um futuro mais inclusivo e respeitoso”.

A ACEMDA espera impactar ao menos 1.200 pessoas com as atividades e apresentações, promovendo a valorização das raízes afro-brasileiras e indígenas e incentivando uma visão mais inclusiva da diversidade cultural. O projeto do espetáculo Maculelê: Reconstruindo o Quilombo foi fomentado pela Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna 2023.

O espetáculo de dança representa, assim, um marco para a associação e para o público, um convite para celebrar, aprender e compartilhar as tradições culturais que enriquecem o patrimônio brasileiro. O projeto de circulação do espetáculo é mais do que uma apresentação artística: é um movimento pela valorização cultural e social, reforçando a importância de preservar e promover as tradições afro-brasileiras e indígenas em Rondônia e Mato Grosso.