O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) recebeu na Assembleia Legislativa de Rondònia (Alero), a superintendente regional de Educação, professora Anandreia Trovó, numa agenda para alinhar ações e investimentos em escolas estaduais nos municípios de Vilhena e Chupinguaia.

A reunião ocorreu no gabinete do parlamentar, com a presença do filho, Wiveslando Neiva, que a partir do próximo ano terá atuação estratégica para levantar as demandas do estado nos municípios do interior.

Anandréia Trovó apresentou relatório detalhado sobre a situação de cada escola de responsabilidade da regional, e pediu apoio do deputado para que mais investimentos possam chegar às unidades educacionais do Estado. A professora afirmou que o governador Marcos Rocha tem priorizado investimentos para a Educação, porém, ressaltou que a estrutura educacional é muito grande.

“Em Vilhena, temos 12 escolas na cidade, quatro unidades indígenas e três extensões, nos distritos de Nova Conquista, Perobal e São Lourenço. Em Chupinguaia, são mais duas escolas, outras duas indígenas e duas extensões, nos distritos de Novo Plano e Guaporé. Precisamos de apoio para cuidar de toda essa estrutura”, pontuou a professora.

Ezequiel Neiva explicou que o atendimento à educação é uma das prioridades. Citou que tem destinando investimentos para as escolas do Estado e também do município, numa parceria com o prefeito Flori. “Vamos fazer uma agenda em Vilhena e Chupinguaia para visitar as escolas para conhecer as prioridades de cada uma. Reforço aqui o meu compromisso de continuar trabalhando pela melhoria do ensino, atendendo os nossos jovens da melhor maneira possível”, destacou o deputado.