Na noite da última quarta-feira, 06, a jovem, identificada pela inicial L, de 28 anos, compareceu à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), após ser vítima de um golpe envolvendo a compra de uma televisão anunciada no Facebook.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, L. encontrou o anúncio da TV na rede social e entrou em contato com o vendedor, que se identificou como “Mauro”. O golpista a orientou a visitar a casa de uma suposta sobrinha para ver o aparelho antes de fechar a compra.

Durante as negociações, Mauro especificou que o pagamento deveria ser feito por transferência via Pix, sem negociação de valores no local. A jovem, então, realizou o pagamento de R$ 1.000,00 via PicPay para a conta de Joseane A. B. da Silva. No entanto, logo após a transferência, o suposto vendedor bloqueou seu contato, desaparecendo com o valor pago.

Além de L., outra pessoa também foi envolvida no golpe. Ela foi orientada pelo mesmo golpista a buscar a televisão em outro endereço, onde seria recebida pela “secretária” de “Mauro”, mas sem discutir valores. Após os bloqueios e a falta de retorno, ambas as vítimas perceberam que haviam caído em um esquema de estelionato.

A jovem registrou o boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, solicitando que o caso fosse investigado e que os responsáveis fossem identificados. A Polícia Civil de Rondônia reforça a importância de cautela ao realizar compras por redes sociais e aplicativos, recomendando sempre verificar a procedência dos vendedores para evitar fraudes.

>>>> Veja a imagem abaixo >>>>>>