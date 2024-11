Para celebrar seus 25 anos de história, a Sicoob Credisul levou a ação itinerante ‘Caminhos da Cooperação’ a 37 cidades dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, impactando mais de 13,6 mil pessoas com atividades culturais e educativas.

A iniciativa, que percorreu mais de 11 mil quilômetros, teve como principal objetivo promover a educação financeira e aproximar as comunidades locais do universo cooperativista.

Transformando um caminhão em um centro cultural e educativo móvel, a ação proporcionou experiências únicas, especialmente para aquelas cidades que não têm acesso frequente a eventos dessa magnitude. Um dos grandes momentos da jornada foi a exibição ao ar livre do filme Up – Altas Aventuras, que levou o encanto do cinema para praças e áreas públicas de várias cidades. Para muitas crianças e adultos, essa foi a primeira oportunidade de vivenciar a magia da tela grande, pois em 26 localidades que o caminhão passou não possui cinema, o que fez do evento uma experiência inesquecível.

A interação foi além da tela de cinema. Utilizando tecnologia de ponta, como óculos de realidade virtual, o público se viu imerso em uma nova realidade, participando de atividades interativas que envolviam todos os sentidos. Mas a ação não se limitou a entretenimento: em cada cidade visitada, as Clínicas Financeiras ofereceram consultorias especializadas, com 148 atendimentos realizados ao longo da jornada. Durante essas sessões, os participantes puderam aprender sobre investimentos, estratégias para organizar suas finanças e como melhorar sua saúde financeira no cotidiano.

As crianças também ganharam destaque. Criado especialmente para elas, o “Meu Tesouro: Circuito de Educação Financeira para Crianças” misturou aprendizado e diversão, utilizando jogos como um tabuleiro gigante sobre cooperativismo e quiz interativo. Ao longo dessa experiência, centenas de crianças tiveram o primeiro contato com o universo da educação financeira de forma lúdica e envolvente. Além disso, as histórias da Coleção Financinhas, um projeto do Instituto Sicoob, foram compartilhadas, ajudando a cultivar desde cedo o uso consciente do dinheiro.

A ação Caminhos da Cooperação começou em 3 de setembro, em Pimenteiras do Oeste (RO), e encerrou sua jornada em 3 de novembro, em Humaitá (AM), deixando um legado que vai além dos números. Para a Sicoob Credisul, a missão de promover a cooperação e a educação financeira é mais do que um compromisso institucional; é uma maneira de transformar realidades e construir um futuro mais consciente e solidário.