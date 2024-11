Em reunião realizada no gabinete do vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil), localizado no Centro Político Administrativo (CPA), em Porto Velho, importantes pautas sobre o futuro da educação no Cone Sul de Rondônia foram debatidas na manhã desta quinta-feira (7).

O encontro contou com a presença do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), seu filho e assessor do governo, Wiveslando Neiva, e a superintendente regional de Educação de Vilhena, professora Anandreia Trovó.

O deputado Ezequiel Neiva destacou as ações do governo na região, frisando que 2025 será um ano de prioridades voltadas ao setor educacional. Entre os principais planos estão investimentos na construção e ampliação de novas salas de aula, reformas de prédios, pinturas, aquisição de materiais essenciais para as instituições de ensino. Em sua fala, Ezequiel lembrou das emendas já implementadas que beneficiaram a educação em Vilhena, incluindo uma de R$ 300 mil destinada à compra de uniformes para a escola militar administrada pelo Corpo de Bombeiros.

Wiveslando Neiva, assessor do governo e também participante da reunião, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela Superintendência Regional de Educação. Ele destacou a melhoria contínua na qualidade de ensino e o suporte aos estudantes da região, salientando que o governo estadual tem empenhado esforços para fortalecer o setor educacional.

O vice-governador Sérgio Gonçalves reforçou o compromisso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) com as demandas locais, garantindo que seu gabinete está à disposição para acompanhar de perto as necessidades educacionais e assegurar um ensino de excelência. Gonçalves também anunciou sua intenção de visitar em breve todas as escolas de Vilhena e Chupinguaia, destacando que essas visitas serão acompanhadas por Wiveslando Neiva, que desempenhará um papel ainda mais ativo no atendimento das demandas regionais.

A superintendente regional de Educação, Anandreia Trovó, expressou gratidão pelo apoio constante do deputado Ezequiel Neiva e de seu filho, além do suporte do vice-governador. Ela destacou a relevância de ter o governo mais presente na região do Cone Sul, o que, segundo ela, fortalece as ações e contribui para avanços significativos na educação. Anandreia Trovó ressaltou o trabalho que a secretária de Educação de Rondônia, professora Ana Pacini, vem realizando à frente da Seduc. “A secretária Ana Pacini tem sido uma grande parceira do nosso trabalho no Cone Sul”, disse a superintendente.

Para Anandreia Trovó, a reunião sinaliza uma perspectiva de maior envolvimento governamental e novos investimentos na educação, com o objetivo de promover melhores condições de ensino e infraestrutura para a comunidade escolar.