Na manhã desta sexta-feira, 8 de novembro, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial no centro de Vilhena.

As imagens mostram um carro estacionado à direita da via, aguardando para cruzar a rua e estacionar do outro lado. Ao arrancar e atravessar a via, a motorista fecha o caminho do motociclista, resultando em uma colisão inevitável. Com o impacto, o motociclista é projetado sobre o carro, caindo do outro lado.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro a vítima.

>>>Vídeo: