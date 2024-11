Os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, Márcio Melo Nogueira (Chapa “Juntos Avançamos”) e Eurico Soares Montenegro Neto (Chapa “OAB Para Todos”), firmaram um pacto público para assegurar uma campanha eleitoral ética e transparente nas eleições de 2024.

A reunião foi conduzida pela Comissão Eleitoral da OAB Rondônia, presidida por Regiane Struckel, com a participação do vice-presidente Paulo Cesar Pires Andrade e dos membros Paulo Rogério José e Felipe Santiago Sampaio.

O compromisso visa defesa do regime democrático e das instituições, com ênfase no combate à desinformação, que pode comprometer a legitimidade do pleito. Ambos os candidatos se comprometeram a conduzir suas campanhas sem recorrer a práticas ilegais ou antiéticas, como a disseminação de fake news.

A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que defende o Estado democrático de direito e a justiça social, e seus representantes devem atuar sempre dentro dos princípios da legalidade e da moralidade. O pacto também reforça o respeito mútuo e o compromisso com um processo eleitoral livre de manipulações, com foco na união da classe.