Um acidente envolvendo um carro e uma motoneta aconteceu na quinta-feira, 7, em Colorado do Oeste, deixando uma criança ferida.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais conversaram com o motorista do carro, um Fiat Strada, que relatou estar trafegando pela Rua Santa Catarina, em direção à Avenida Vilhena, quando colidiu com a motoneta Biz 125, conduzida por uma mulher que seguia pela Avenida Tapajós, em direção à Rua Rio de Janeiro.

Na motoneta, além da condutora, estava o filho dela, uma criança. Com o impacto da colisão, ambos caíram, e a criança sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital.

Após os procedimentos de praxe, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.