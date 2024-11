Na noite de quinta-feira, 7, dois homens armados invadiram uma residência no bairro Jardim São Paulo, em Cerejeiras, renderam uma mãe e sua filha, e roubaram uma motoneta Honda Biz 110i.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de roubo. Ao chegar no local, as vítimas relataram que os criminosos invadiram a casa, sendo um deles armado. Ele ameaçou as vítimas e exigiu a chave de uma motoneta que estava estacionada na área externa da residência.

Durante a abordagem, o homem armado manteve as ameaças, ordenando que as vítimas ficassem com a cabeça baixa. As vítimas descreveram os criminosos: um deles era magro, de estatura alta e vestia moletom cinza, enquanto o outro, de estatura mais baixa, usava moletom branco.

Antes de fugir, os assaltantes também roubaram um celular e uma pulseira de ouro de uma das vítimas. Em seguida, trancaram as duas no banheiro, pegaram a chave da motoneta Honda Biz 110i, de cor branca e placa QTE 5D07, e fugiram tomando rumo ignorado.

Os criminosos deixaram, ao lado do muro da residência, uma bicicleta feminina, marca Cairu, de cor vermelha.

A polícia realizou buscas na área, mas não conseguiu localizar os criminosos nem a motoneta roubada.