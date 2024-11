Vera Lúcia Carvalho Castro, de 46 anos, foi condenada a 34 anos e 6 messes de cadeia, em regime fechado, acusada pela morte de uma criança de dois anos e sete meses, crime que aconteceu em fevereiro passado e que comoveu a população do Cone Sul de Rondônia.

A criança foi encontrada, sem vida, dentro de um poço após dois dias de intensa procura.

A condenação de Vera Lúcia aconteceu durante júri popular nesta quinta-feira, 7, no Fórum da cidade de Cerejeiras., município onde ocorreu o crime. A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou o ato.

Na ficha policial constam condenações por crime de furto e de calúnia. Ela está presa desde 18 de fevereiro deste ano no presídio de Colorado do Oeste.

O CASO

O drama se desenrolou quando o pai da criança, que trabalha como motorista na cidade de Chupinguaia, chegou em casa e percebeu a ausência do filho. A esposa, que é madrasta do menino, foi conduzida para a delegacia e negou qualquer envolvimento no sumiço do garoto.

Contudo, uma irmã do garoto disse aos policiais que a madrasta tinha o costume de levar o menino para um sítio e o deixava sozinho, trancado de castigo. Porém, ela não sabia o endereço, mas sabia como chegar ao local.

Com essa informação, policiais acompanhados de conselheiros tutelares foram ao local e, ao averiguarem um poço com cerca de 10 metros de profundidade no quintal da casa, observaram que havia o corpo de uma criança. (leia mais AQUI).