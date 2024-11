Após ações do deputado Delegado Camargo para melhorias no fornecimento de energia elétrica, a Energisa atendeu a uma demanda essencial para uma família atípica de Ariquemes.

Em uma recente audiência pública promovida por Camargo na cidade, moradores do Vale do Jamari tiveram a oportunidade de compartilhar as dificuldades recorrentes com o fornecimento de energia elétrica.

Entre os relatos, Auzira, moradora de Ariquemes e mãe de uma filha com autismo, expôs sua situação crítica: a baixa tensão de energia em sua casa comprometia o uso de aparelhos terapêuticos indispensáveis para a saúde de sua filha.

Sensível ao problema, Delegado Camargo solicitou urgência para que uma solução fosse apresentada pela concessionária Energisa. Hoje, 7 de novembro, a empresa confirmou que realizou a substituição do transformador na região, garantindo o fornecimento de energia estável para que Dona Auzira consiga utilizar os aparelhos terapêuticos da filha sem

INTERRUPÇÕES

Camargo, que também é pai atípico, comemorou a conquista: “Como pai, sei dos desafios que muitas famílias enfrentam para oferecer os cuidados necessários. Poder ajudar a solucionar essa questão é uma grande satisfação, e continuarei atento às necessidades de nossa população.”