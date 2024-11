A cidade de Jaru está prestes a ganhar um novo marco arquitetônico e comercial: o Centro Comercial Urbano, uma construção inspirada na beleza icônica do Mercado Municipal de São Paulo.

O projeto, que já está em fase de acabamento, promete ser o novo cartão-postal da cidade, gerando desenvolvimento e oportunidades.

Com as obras em ritmo acelerado, a parte do solo está quase finalizada, e as paredes já receberam massa corrida. Em breve, o local passará pela etapa de pintura, completando a fase final de acabamento. Essa grandiosa obra, que já impressiona pela sua beleza e modernidade, representa um investimento de grande impacto para o município, prometendo impulsionar a economia local e trazer novas oportunidades de renda e receita para o comércio de Jaru.

Esse avanço só foi possível graças ao empenho do deputado federal Lúcio Mosquini, responsável por viabilizar a ideia e garantir a emenda parlamentar que tornou possível a construção do Centro Comercial Urbano. Com seu apoio e alinhamento político com o prefeito João Gonçalves Júnior e o prefeito Jeverson Lima, o deputado Lúcio Mosquini fortalece sua atuação junto à administração municipal, garantindo recursos e projetos que beneficiam diretamente a população.

Em breve, Jaru terá um centro comercial que além de valorizar a arquitetura local, simboliza o crescimento e a renovação do município. A obra não é apenas uma conquista estrutural, mas também um sinal do compromisso do deputado Lúcio Mosquini e dos prefeitos João Gonçalves Júnior e Jeverson Lima com o futuro de Jaru.