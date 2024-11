No sábado, 9, a guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) em Vilhena patrulhava a Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, quando os militares avistaram dois homens em uma motocicleta preta no cruzamento com a Avenida Dedimes Chechinel.

Ao notar a presença policial, o condutor rapidamente mudou de direção, acelerando pela Avenida Melvin Jones em direção a uma área de chácaras.

A guarnição deu ordem de parada com sirene e voz, mas o condutor ignorou e aumentou ainda mais a velocidade, fazendo manobras bruscas em alta velocidade. Na Rua 102-04, em direção à BR-174 e numa via de cascalho, o condutor perdeu o controle e colidiu com duas motocicletas estacionadas.

Após a colisão, os suspeitos foram abordados. Durante a ação, os policiais observaram que o passageiro dispensou um revólver que estava em sua cintura. Ambos foram algemados para evitar nova tentativa de fuga e para preservar a integridade dos policiais.

Foi constatado que a motocicleta estava com a placa adulterada. Em consulta ao chassi, verificou-se que havia registro de roubo/furto. Questionado, o condutor, identificado como L.V.S., de 32 anos, alegou que pegou a moto emprestada, mas não informou a identidade da pessoa que a forneceu. L., sofreu escoriações no pé e perna direita e nas costas devido à colisão. Já o passageiro, M.V.M.A., de 20 anos, sofreu escoriações na perna, mão esquerda e peito.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à UNISP com registro de furto. O revólver calibre .38 encontrado com a dupla continha cinco munições intactas e estava registrado como furtado em Goiânia, em 2016. M., afirmou ter comprado a arma na cidade de Colorado do Oeste, sem revelar o vendedor.

Em posse de L., foram encontrados um smartphone iPhone rosa, uma corrente prata, um boné preto e sua CNH. Com M., os policiais localizaram um smartphone iPhone rosa, um relógio de pulso prata, um canivete prata com lâmina de aproximadamente 8 cm, duas chaves residenciais e um cinto verde.

Todos os objetos foram entregues ao comissário de plantão na UNISP para as devidas providências.