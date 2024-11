Valdir Rodrigues de Oliveira, de 45 anos, morreu na manhã deste domingo, 10 de novembro, enquanto realizava manutenção na rede elétrica, na zona rural de Corumbiara.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, ele teria tocado acidentalmente no aterramento do poste, com isso, recebeu a descarga elétrica.

A vítima era morador de Cerejeiras. Ainda não há informações se Valdir era funcionário da Energisa ou de alguma empresa terceirizada.

A vítima foi socorrido e levado ao hospital de Corumbiara, mas chegou à unidade já sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia.

O corpo da vítima foi removido pela Funerária Center Pax e encaminhado para Vilhena, onde passará por necropsia e depois será transladado para Cerejeiras, onde será velado e sepultado. Valdir deixa esposa e filhos.