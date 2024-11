Na manhã do último sábado, 9 de novembro, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA realizou o XVI Dia de Campo das Agrárias.

O evento, que aconteceu na Fazenda Escola da FIMCA, no KM 24 da BR-364, sentido Acre, reuniu alunos dos cursos de Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária e Nutrição, além de profissionais e estudantes, em um dia repleto de atividades práticas e visões externas para o setor agropecuário.

O Dia de Campo conta com unidades demonstrativas de técnicas e inovações em áreas fundamentais para o agronegócio, incluindo manejo de forrageiras, armazenamento de combustíveis e planos de recuperação de áreas degradadas (PRAD). Outros temas abordados foram o manejo de agrotóxicos e práticas de alimentação para caprinos, suínos e bovinos, além de técnicas de meliponicultura e apicultura, apresentando aos visitantes métodos avançados para otimizar a produção e promover a sustentabilidade no campo.

Segundo a coordenadora de Agronomia e Zootenia, Dra. Ana Emília Tavares, o evento vai além das práticas e inovações: “Este Dia de Campo é uma oportunidade para unir o conhecimento teórico com a prática, possibilitando que os alunos aprendam na prática e conheçam as reais necessidades do produtor rural, especialmente aqui em Rondônia, onde o agronegócio é um dos principais pilares da economia”.

Estiveram presentes diversos profissionais do setor, como Ana Emília Tavares, coordenadora dos cursos de Agronomia e Zootecnia da FIMCA; Luan Carlos Burg, engenheiro agrônomo e supervisor do SENAR; Andryni Brasil, zootecnista da GIZ Brasil; Tuana Reis, médica veterinária e consultora; Marcos Santana Moraes, engenheiro agrônomo da ATeG Senar; e José Paulo Ribeiro Gonçales, engenheiro agrônomo, enriqueceu o evento com trocas de conhecimento e práticas de campo.

Os visitantes também tiveram a oportunidade de conhecer diferentes culturas agrícolas, como hortaliças, pitaia, café e plantas medicinais, cujas áreas de cultivo estão abertas para visitação. Houve ainda a distribuição de mudas, proporcionando uma experiência prática e educativa.

O Dia de Campo integra-se ao Projeto Integração, que envolve cada período do curso de Agronomia e Zootecnia, do 1° ao 10° período. Esse projeto promove atividades práticas relacionadas às disciplinas de cada período e aborda temas que estão diretamente alinhados às necessidades dos produtores locais e às atualidades do setor agropecuário de Rondônia.

O XVI Dia de Campo das Agrárias da FIMCA reafirma-se, portanto, como uma importante plataforma para a atualização e divulgação de conhecimento sustentável e inovador no setor agropecuário, beneficiando estudantes, profissionais e a comunidade em geral.