Entre os dias 4 e 6 de novembro, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou uma missão estratégica em Tóquio, Japão, com foco em fortalecer as relações comerciais e ampliar o acesso de produtos brasileiros ao mercado do país asiático.

A missão focou na ampliação de exportações brasileiras, como carnes bovina e suína, melão e farinhas, além do pedido para a regionalização em caso de ocorrência de influenza aviária.

Assim, a delegação brasileira propôs que o país asiático aplique medidas por município, de modo que surtos isolados da doença não afetem exportações de outras áreas do país. Esse alinhamento visa assegurar a continuidade das exportações brasileiras de carne de aves, um setor vital para o comércio bilateral.

Além disso, as autoridades brasileiras, lideradas pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Luis Rua, reforçaram o pedido para que o Japão acelere a análise de risco e permita que outros estados brasileiros, além de Santa Catarina, acessem o mercado japonês para carne suína.

Exportação de frutas

Foto: Pixabay

O Brasil também reforçou a importância de concluir o Plano de Trabalho para exportação de melão. Após a recente abertura do mercado japonês para o abacate brasileiro, a fruta surge como uma nova oportunidade para os produtores nacionais.

A missão brasileira no Japão ocorreu em momento simbólico, visto que as relações bilaterais entre os dois países está prestes a celebrar 130 anos.

“Guiados pelas diretrizes do ministro Carlos Fávaro, essa missão reforça o Brasil como parceiro comercial confiável e promotor de segurança alimentar na Ásia. Buscamos consolidar o agro brasileiro como referência em qualidade e sustentabilidade, estreitando laços que beneficiam produtores e consumidores de ambos os países. Temos boas expectativas que os temas de interesse tanto do Brasil como do Japão avancem rapidamente”, concluiu Rua.