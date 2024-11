Vilhena foi um dos 11 municípios rondonienses a conquistarem o Selo Unicef por ações para crianças e adolescentes.

A entrega da homenagem ocorrerá, oficialmente, no dia 25 de novembro em Porto Velho.

Além de Vilhena, mais dois municípios do Cone Sul estão na lista: Cerejeiras e Corumbiara (leia mais AQUI).

De acordo com a assessoria da Unicef, estas cidades avançaram mais do que a média nacional em diversas áreas, alcançando impactos positivos para a infância e adolescência.

Ao Extra de Rondônia, a professora Luciene Aparecida do Nascimento, articuladora municipal do Selo Unicef, afirmou que Vilhena é “tetra campeã” na garantia e promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

Ela destacou que, para alcançar este resultado, o município de Vilhena – por meio das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social e CMDCA – se empenhou em cuidar bem da primeira infância, melhorar a educação, da creche até a inclusão de jovens no mundo do trabalho, investindo na saúde física e mental de meninos e meninas, promovendo hábitos de higiene e acesso à água limpa e garantindo proteção social as famílias vulneráveis. “Ao longo de 4 anos de muito trabalho, Vilhena conseguiu fortalecer as políticas públicas voltadas a infância e adolescência e melhorar mais do que a média nacional em áreas como: imunização, educação e proteção contra Violências. Estamos cientes que há muitos desafios, mas os avanços alcançados, em comparação aos dados de 2021, devem ser celebrados. Vilhena é destaque no estado de Rondônia e está crescendo. Estamos no caminho certo”, disse Luciene.

Em Vilhena, a Comissão Intersetorial do Selo Unicef é formada pelos seguintes membros: Professor Célio Roberto Alves da Silva (mobilizador de Adolescentes- SEMED), Euzangela Clemente (mobilizadora da SEMAS), as enfermeiras Leonemar Bittencourt e Dalvelena Josefa Pinheiro (SEMUS), professora Luciene Aparecida do Nascimento (articuladora Municipal do Selo Unicef – Semed) e Dalva Helena (mobilizadora SEMUS).